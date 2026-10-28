2022'de 7 kez üst geçide çıkan şahıs Adıyaman'da inşaatın tepesinde ikna edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

2022'de 7 kez üst geçide çıkan şahıs Adıyaman'da inşaatın tepesinde ikna edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
2022\'de 7 kez üst geçide çıkan şahıs Adıyaman\'da inşaatın tepesinde ikna edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
2022\'de 7 kez üst geçide çıkan şahıs Adıyaman\'da inşaatın tepesinde ikna edildi
Haber Videosu

Adıyaman'da 2022 yılında 7 kez üst geçide çıkarak atlamak isteyen şahıs, 4 yıl sonra bu kez Atatürk Bulvarı'ndaki inşaat halindeki binanın tepesine çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin ikna çalışmasıyla binadan indirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adıyaman'da, 2022 yılı içerisinde 7 defa üst geçitten atlamak isteyen şahıs bu defa inşaatın tepesine çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde yaşayan Aydın D. (28), isimli kişi 2022 yılı içerisinde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 7 defa üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Sürekli polis ekiplerince ikna edilerek indirilen şahıs aradan geçen 4 yılın ardından yeniden intihar teşebbüsünde bulunarak Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında bulunan inşaat halindeki bir binanın tepesine çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından şahıs ikna edilerek binadan indirildi. İnşaattan indirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Atatürk BulvarıAdıyaman3. SayfaİnşaatGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Salako’nun Emine’sini görenler tanıyamadı İşte Meral Zeren’in son hali Salako'nun Emine'sini görenler tanıyamadı! İşte Meral Zeren'in son hali
Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu Sadri Alışık'ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
Yılların ünlü oyuncusuna kazancı soruldu Yanıtı şaşırttı Yılların ünlü oyuncusuna kazancı soruldu! Yanıtı şaşırttı
AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası
Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
00:20
İsrail’deki Netanyahu’ya darbeyi Araplar vurdu Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak
22:52
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
22:03
İsrail’de oylar sayılmaya başlandı Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar
21:03
İstanbul’da sel manzaraları Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:02
İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 02:11:59. #7.13#
SON DAKİKA: 2022'de 7 kez üst geçide çıkan şahıs Adıyaman'da inşaatın tepesinde ikna edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei