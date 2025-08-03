25 yıllık kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu, müşteriler şikayetçi oldu - Son Dakika
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25 yıllık kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu, müşteriler şikayetçi oldu

25 yıllık kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu, müşteriler şikayetçi oldu
03.08.2025 10:34
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Küçükçekmece'de 25 yıldır kuyumculuk yapan bir şahıs, iş yerindeki bütün altınları aldıktan sonra kepenkleri kapatarak ortadan kayboldu. Bir sonraki gün kuyumcunun önünde toplanan müşterilerden bazıları, aldıkları altınların sahte çıktığını öne sürerek polise başvurdu. Yatırım amacıyla altınları kuyumcuya emanet edenlerin de aralarında olduğu onlarca kişi dolandırıldıklarını belirtti.

Mevlana Mahallesi Sefa Caddesi'nde 25 yıldır kuyumculuk yapan esnaf Hakan G. iddiaya göre, 31 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinde iş yerindeki bütün altınları aldı ardından da iş yerinin kepenklerini kapatarak ortadan kayboldu. Bir sonraki gün kuyumcu dükkanının önüne gelen müşteriler, kuyumcu Hakan G.'ye ulaşamayınca polise başvurdu. Müşterilerini milyonlarca lira dolandıran kuyumcu, kimisine ayarı farklı altın satarken kimisine sahte altın sattı. Polis her yerde şüpheli kuyumcuyu ararken, geride kalan mağdurlar ise altınlarını istiyor.

"ZİNCİR SAHTEYMİŞ"

Mağdur Semra Mutlu, "25 yıldır burada kuyumcuydu, güveniyorduk. Sürekli alışveriş yapıyorduk. En son 4 ay önce bir zincir almak istedim 130 bin liraya Bugün yarın sabah akşam diyerek 4 ay boyunca erteledi. 2 gün oldu kaçmış gitmiş. Daha önce de altın aldık onlar da sahte mi değil mi bilmiyoruz. Bulgaristan'a kaçtığı söyleniyor. Burada birçok kişi mağduruz. Bir tane zincir verdi bana, 'Bunu tak şimdilik' dedi. İnsanların tavsiyesi üzerine gidip başka bir kuyumcuda baktırdım, sahteymiş. Suya batırılmış. Kuyumcuda sordum ben, 130 bin lira dediler. Çok mağduruz" dedi.

25 yıllık kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu, müşteriler şikayetçi oldu

"400 MİLYON KADAR BİR VURGUN"

Bir diğer mağdur Adem Kara ise, "Hakan ağabeyi önceden tanıyorduk, yıllardır alışveriş yapıyorduk. Annem bileziklerini buraya verdiğinde 20 gün boyunca annem oyalamış bugün yarın diyerek. Bir gün öncesinde de annem tekrar buraya geliyor, altınlarının nerede olduğunu soruyor. O da anneme cevap olarak dükkanın alev aldığını neredeyse binanın yanacağını söylemiş. Sonrasında annemi oyalayıp tekrar gönderiyor. BİR gün sonra tekrar geldiğimizde dükkan kapalıydı. Mahalleden duyuyoruz gittiğini. 400 milyon lira kadar bir vurgun yaptığı söyleniyor" diye konuştu.

25 yıllık kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu, müşteriler şikayetçi oldu

"YURTDIŞINA KAÇTIĞI SÖYLENİYOR"

Mahalle sakini Yılmaz Karafırtınalar, "Özel araçlara binip gösteriş yaparak insanları kandırdı. İnsanların parasını alıp kaçmış.2-3 günden beri yok. Mağdurların sayısı çok, gelen giden de çok. Kime soruyorsan mağdur olmuş, neredesin mahallinin tamamı ve mahalle dışındaki birçok insanı mağdur etmiş. Yurtdışına kaçtığını söylüyorlar. İnsanlar bekliyor, arayış içerisindeler. Dükkan şu anda kepenkleri kendisi kapatıp gitmiş. İnsanlar buranın kapalı olduğunu görünce uyanmaya başladı. İnsanlar uyandıktan sonra tabii iş işten geçti" dedi.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 25 yıllık kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu, müşteriler şikayetçi oldu - Son Dakika

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