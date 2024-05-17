28 Şubat davası hükümlülerinden 4 general tahliye oldu - Son Dakika
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28 Şubat davası hükümlülerinden 4 general tahliye oldu

28 Şubat davası hükümlülerinden 4 general tahliye oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından 28 Şubat davası hükümlülerinden Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak tahliye oldu. Tahliye edilen eski komutanlar, aileleriyle buluştu ve sağlık durumlarını paylaştı.

17.05.2024 13:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından 28 Şubat davası hükümlülerinden Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak tahliye oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 hükümlünün kalan cezalarının sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre 28 Şubat davası hükümlüsü eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli Korgeneral Yıldırım Türker, emekli Koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.

4 general daha tahliye oldu

28 Şubat davası hükümlülerinden eski Orgeneral Fevzi Türkeri, emekli Korgeneral Yıldırım Türker, emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak ve emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, Sincan Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Eski komutanlar, tahliyeleri sınrasında dışarıda kendilerini bekleyen aileleri ile buluştu.

Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, "Torunumu, eşimi ve çocuklarımı gördüğüm için çok mutlu oldum. Sağlık durumum idare eder durumda. Gelen herkese teşekkür ediyorum" derken, emekli Korgeneral Yıldırım Türker ise, "Çok mutluyuz. Aynı zamanda da üzgünüz. Burada sağlığımızı muhafaza edebilmek için gayret gösterdik. Çok büyük sorunlarımız var" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 28 Şubat davası hükümlülerinden 4 general tahliye oldu - Son Dakika

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