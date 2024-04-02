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29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı - Son Dakika
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29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı

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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında, saat 13.00 sıralarında 29 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye kaynaklarına göre, gece kulübünde yapılan ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında tüp patlaması yaşandı ve elyaf malzemeler tutuştu. Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken, içeride mahsur kalanların çoğu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

02.04.2024 19:49  Güncelleme: 19:54
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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK İŞLEMİ YAPILIRKEN TÜP PATLADI

İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi.

29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı

ÖLENLERİ ÇOĞU DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı
29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Gayrettepe, Beşiktaş, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kuzeyli baba: Türkiye de ucuz olan iki şey vardır. birinci insan emeği ikincisi insan hayatı... 40 4 Yanıtla
  • Salih Karakaş: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun..Rabbim ailelerine ve sevdiklerine sabırlar versin ???????? 13 0 Yanıtla
  • Ercan Durmaz: gece kulubünün binanın altında ne işi var.... nasıl izin veriliyo... anlamadım... 0 0 Yanıtla

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