3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa'da kaçarken yakalandılar - Son Dakika
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3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa'da kaçarken yakalandılar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çaldıkları otomobil ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen 3 çocuk, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar. Aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 3 çocuk ekiplerce gözaltına alındı. Sürücü Miran K.'nin dün öğlen saatlerinde Bozüyük ilçesinde park halindeki aracın arka camını kırıp, düz kontak yaparak çaldığı ve arkadaşları A.B. ve D.A.'yı da alıp İnegöl'e geldikleri ortaya çıktı. Şahıslar gözaltına alındı.

23.02.2024 03:53  Güncelleme: 03:58
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3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa'da kaçarken yakalandılar

15 yaşındaki çocuk polisleri peşine taktı, 5 kilometre kaçtıktan sonra yakalandı

BURSA - Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çaldıkları otomobil ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen 3 çocuk, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar. Aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 3 çocuk ekiplerce gözaltına alındı.

Olay saat 01.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Devriye atan ekipler, şüphelendikleri 15 NC 096 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ekibin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 5 kilometre süren kovalamaca sırasında sürücü ve 2 arkadaşı aracı yol kenarında bırakıp yaya olarak kaçmaya başladılar. Ekipler 3 çocuğu da kovalamaca sonucu yakaladılar.

Camı kırıp çalmışlar

Sürücü Miran K.'nin dün öğlen saatlerinde Bozüyük ilçesinde park halindeki aracın arka camını kırıp, düz kontak yaparak çaldığı ve arkadaşları A.B. ve D.A.'yı da alıp İnegöl'e geldikleri ortaya çıktı.

Şahıslar gözaltına alındı.

3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa\'da kaçarken yakalandılar
Kaynak: İHA

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