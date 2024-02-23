3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa'da kaçarken yakalandılar
15 yaşındaki çocuk polisleri peşine taktı, 5 kilometre kaçtıktan sonra yakalandı
BURSA - Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çaldıkları otomobil ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen 3 çocuk, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar. Aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 3 çocuk ekiplerce gözaltına alındı.
Olay saat 01.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Devriye atan ekipler, şüphelendikleri 15 NC 096 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ekibin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 5 kilometre süren kovalamaca sırasında sürücü ve 2 arkadaşı aracı yol kenarında bırakıp yaya olarak kaçmaya başladılar. Ekipler 3 çocuğu da kovalamaca sonucu yakaladılar.
Camı kırıp çalmışlar
Sürücü Miran K.'nin dün öğlen saatlerinde Bozüyük ilçesinde park halindeki aracın arka camını kırıp, düz kontak yaparak çaldığı ve arkadaşları A.B. ve D.A.'yı da alıp İnegöl'e geldikleri ortaya çıktı.
Şahıslar gözaltına alındı.
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