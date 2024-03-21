3 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-14" operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.
3?? İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-14" operasyonlarında 9??4?? şüpheli yakalandı?
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz??
? Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de düzenlenen "BOZDOĞAN-14" operasyonlarında şüphelilerin;
??İzmir'de gerçekleştirilen Nevruz Etkinliğinde suç unsuru oluşturan bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları,
?? Sözde flaması olan bez parçalarını taşıdıkları,
??Geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve
??Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu;
??Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
Son Dakika › 3.Sayfa › 3 İlde Bölücü Terör Örgütüne Yönelik Düzenlenen Operasyonlarda 94 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde hakkında 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.L, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık dahil birçok suç kaydı bulunan zanlı, yapılan operasyonla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan zanlının işlemleri devam ediyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 ay önce kaybolan 28 yaşındaki Kübra Çakır'ın yakınları, televizyon programına çıkarak yardım istedi. Çakır'ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir yıl içerisinde çok sayıda ev soyan hırsız, çaldığı bakır ürünleri Sakarya'nın Geyve ilçesine götüreceği sırada yakalandı. Hırsızın 2 evinde yapılan aramalarda bin parça ürün bulundu. Hırsız tutuklandı, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
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Esenyurt'ta bir müşterinin sipariş verdiği yemeğin dökülmesi üzerine çıkan tartışma, çevredeki esnaf ve kuryelerin de dahil olduğu büyük bir kavgaya dönüştü. Kavgada çekiç ve sopaların kullanıldığı olayda 4 esnaf yaralandı.
Jandarma ekipleri tarafından Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 34 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirilen operasyonda, 34 kilo 700 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.S'nin evine düzenlediği baskında bebek maması kutusunda saklanmış 150 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi buldu. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.
Antalya'da 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u 17 bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz Gündüz, duruşmada olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti. Mahkeme başkanının savcılık ifadesini hatırlatması üzerine Gündüz, 'İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor' dedi.
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