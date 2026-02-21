Zonguldak\'ta 3. Lig maçı sonrası gerginlik: 2 gazeteci darbedildi, 2 polis yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde oynanan 3. lig maçının ardından çıkan kavgada 2 gazeteci darbedilirken, 2 polis memuru da yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 3. Lig'de mücadele veren Ereğli Belediyespor ile 52 Orduspor FK arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ardından gerginlik yaşandı. Maç sonrası Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Yılmaz ile Zonguldak Ereğlispor Kulüp Başkanı ve gazeteci Kaan Kocaman arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gazeteci Kaan Kocaman darbedildi. Yaşanan olaylarda bir gazetecinin daha darbedildiği öğrenilirken, 2 polis memurunun da yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Gazeteci Kaan Kocaman'ın hastaneden darp raporu aldığı ve Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK