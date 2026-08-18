30 yıldır dinmeyen gözyaşı: Babasının katilinin bulunması için Bakan Gürlek’ten yardım istedi - Son Dakika
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30 yıldır dinmeyen gözyaşı: Babasının katilinin bulunması için Bakan Gürlek’ten yardım istedi

30 yıldır dinmeyen gözyaşı: Babasının katilinin bulunması için Bakan Gürlek’ten yardım istedi
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Samsun'da 1996'da bekçilik yaptığı iş yerinde bıçaklanarak öldürülen 6 çocuk babası Hamit Geyik'in kızı Meryem Aydın, faili meçhul cinayetin aydınlatılması için Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yardım istedi. Dosyanın zaman aşımına uğradığını belirten Aydın, babasının katillerinin bulunmasını talep etti.

Samsun'da 7 Ocak 1996 tarihinde iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Hamit Geyik'in kızı Meryem Aydın, yaklaşık 30 yıldır faili bulunamayan cinayetin aydınlatılması için Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yardım istedi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Site Cami Pasajı'nda meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne Site Cami Pasajı'nda gece bekçisi olarak çalışan 6 çocuk babası 44 yaşındaki Hamit Geyik, bekçilik yaptığı iş yerinde saldırıya uğradı. Geyik'in başına taşla vurulduktan sonra bıçaklandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Cinayetle ilgili yapılan araştırmalarda katile ilişkin herhangi bir ize rastlanamadı.

Uzun yıllardır Antalya'da yaşayan ve babasının ölümünden yıllar sonra Samsun'a gelen 58 yaşındaki Meryem Aydın, Samsun Adliyesi önünde açıklama yaparak babasının katilinin bulunmasını istedi. Aydın, cinayetten yaklaşık 20 yıl sonra dosyanın zaman aşımına uğradığı ve kapandığı yönünde evrak geldiğini, bu gelişmeden iki gün sonra annesi Ceyran Geyik'in de yaşadığı acıya dayanamayarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Meryem Aydın yaptığı açıklamada, "Ben 30 yıl önce öldürülen babamın katillerinin bulunmasını istiyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek çok sayıda faili meçhul cinayeti aydınlattı. Ölmeden babamın katilinin de bulunmasını istiyorum. Ne olur bize yardım edin. Ben her gece babamın kaşkolünü kokluyorum. Ne olur babamın katillerini bulun. Biz de yatağa yattığımızda rahat uyuyalım. Altı kardeş gözümüz yaşlı. Gözümüzün yaşını dindirin ne olur. Bu cinayet faili meçhul kalmasın" dedi.

Babasının mezarında kemiklerinin dahi kalmadığını söyleyen Aydın, "Adalet Bakanım Akın Gürlek eski dosyaları açtığı için Allah ondan razı olsun. İnşallah benim babamın da kemikleri sızlamaz. Onun da katillerini bulur. Babamın mezarda kemikleri kalmadı ama onlar da dışarıda gezmesin. Adalet Bakanımız Akın Gürlek çok sayıda faili meçhul dosyayı yeniden açarak faillerin bulunmasını ve yakalanmasını sağladı. Benim babamın da katillerinin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Üç çocuk annesi Meryem Aydın, babasının cinayetinin aydınlatılmasını ve ailesinin yıllardır dinmeyen gözyaşının son bulmasını istedi.

Kaynak: İHA

Meryem Aydın, Akın Gürlek, Politika, 3. Sayfa, Samsun, Gürlek, Aydın, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 30 yıldır dinmeyen gözyaşı: Babasının katilinin bulunması için Bakan Gürlek’ten yardım istedi - Son Dakika

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