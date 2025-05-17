32 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde huzur ile güven ortamının sağlanması adına denetim ve çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçlarından 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA