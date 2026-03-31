Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabaha karşı boşanma aşamasındaki eşinin baba evine giden koca Ömer Coşkun; eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve 13 yaşındaki kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü. Cinayetlerin ardından gözaltına alınan Coşkun'un 2 yıl önceki düğünde takılan takıları, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden istediği, olayın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 28 yaşındaki Ömer Coşkun, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında boşanma aşamasında olduğu 20 yaşındaki eşi Şadiye Nur Coşkun(20)'un yaşadığı baba evine gitti. Eve giren şüpheli şahıs, silahla eşi , 41 yaşındaki kayınvalidesi Fatma Girgi, kayınpederi Musa Girgin ve 13 yaşındaki kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'e peş peşe ateş etti.

4 KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine adrese hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, vurulan dört kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, evde yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Ömer Coşkun

KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde kanlar içinde yatan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kaçan Ömer Coşkun'u yakalayıp, gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Şadiye Nur Coşkun, babası Musa Girgin ve Yusuf Can Girgin

KORUMA KARARI VARMIŞ

Yapılan detaylı incelemelerde, zanlı hakkında boşanma aşamasındaki eşine yönelik 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında bir aylık koruma tedbir kararı uygulandığı ve Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret suçundan devam eden bir kovuşturmasının bulunduğu tespit edildi.

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Musa Girgin ile Fatma Girgin

EŞİNİN AİLESİNİ ALTINLAR YÜZÜNDEN KATLETTİ

Ömer Coşkun'un (26) av tüfeğiyle eşi Şadiye Nur Coşkun (22), kayınpederi Musa Girgin (51), kayınvalidesi Fatma Girgin (43) ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i (12) öldürdüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan odun ve kömür satış işi ile uğraştığı öğrenilen şüpheli Coşkun'un, 2 yıl önceki düğünde takılan takıları, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden istediği, olayın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

