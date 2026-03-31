4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 28 yaşındaki Ömer Coşkun, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında boşanma aşamasında olduğu 20 yaşındaki eşi Şadiye Nur Coşkun(20)'un yaşadığı baba evine gitti. Eve giren şüpheli şahıs, silahla eşi , 41 yaşındaki kayınvalidesi Fatma Girgi, kayınpederi Musa Girgin ve 13 yaşındaki kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'e peş peşe ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine adrese hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, vurulan dört kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, evde yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde kanlar içinde yatan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kaçan Ömer Coşkun'u yakalayıp, gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Yapılan detaylı incelemelerde, zanlı hakkında boşanma aşamasındaki eşine yönelik 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında bir aylık koruma tedbir kararı uygulandığı ve Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret suçundan devam eden bir kovuşturmasının bulunduğu tespit edildi.
Ömer Coşkun'un (26) av tüfeğiyle eşi Şadiye Nur Coşkun (22), kayınpederi Musa Girgin (51), kayınvalidesi Fatma Girgin (43) ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i (12) öldürdüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan odun ve kömür satış işi ile uğraştığı öğrenilen şüpheli Coşkun'un, 2 yıl önceki düğünde takılan takıları, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden istediği, olayın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi.
