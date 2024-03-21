5 ilde BOZDOĞAN-13 operasyonu: Teröristlere ait 20 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi - Son Dakika
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5 ilde BOZDOĞAN-13 operasyonu: Teröristlere ait 20 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Erzurum ve Diyarbakır'da düzenlenen BOZDOĞAN-13 operasyonlarında teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla sakladıkları silah, patlayıcı ve mühimmatın olduğu 20 mağara imha edildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda birçok silah, patlayıcı madde ve örgütsel doküman ele geçirildi.

21.03.2024 00:11  Güncelleme: 00:14
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5 ilde BOZDOĞAN-13 operasyonu: Teröristlere ait 20 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen "BOZDOĞAN-13" operasyonlarında teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla sakladıkları silah, patlayıcı ve mühimmatın olduğu 20 mağara imha edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yapığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Erzurum ve Diyarbakır'da düzenlenen BOZDOĞAN-13 operasyonlarında 20 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 103 tim, bin 417 jandarma personelinin katılımı ile operasyonlar çerçevesinde, 155 milimetre top mühimmatı, 105 milimetre havan mühimmatı, 20 adet roketatar sevk fişeği ve 13'ü ANTİ-TANK mühimmatı olmak üzere 33 RPG mühimmatı, 12 bin 107 adet 7.63 çapta mermi, 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet mayın, 11 adet EYP, taarruz tipi el bombası, 2 adet radyo ve drone kontrolcüsü, 2 adet el telsizi, 4 adet ateşleyici kumanda, 88 adet elektronik devre, 108 adet fünye, 14 adet lazer noktalayıcı, 3 kilogram 250 gram amonyum nitrat ve C4 plastik patlaıcı, 57 adet tüp, 3 adet akü, 15 adet pil bloğu, 137 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 5 ilde BOZDOĞAN-13 operasyonu: Teröristlere ait 20 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 ilde BOZDOĞAN-13 operasyonu: Teröristlere ait 20 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi - Son Dakika
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