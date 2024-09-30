Kocaeli'de yaşlı adam pencereden düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de yaşlı adam pencereden düştü

Geniş Video İzle

Kocaeli'de 75 yaşındaki Mustafa Bilsin, 5. kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

30.09.2024 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 75 yaşındaki yaşlı adam, 8 katlı binanın 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Akpınar Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın 5. katındaki dairede yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Bilsin pencereden düştü. Bilsin'nin bahçeye düştüğünü gören site sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli\'de yaşlı adam pencereden düştü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Kocaeli, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de yaşlı adam pencereden düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:49 Resmen Çin işkencesiyle ölüm Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
08:46 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
08:45 İsrail, Hamas’ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin’i öldürdü İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü
07:59 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı
07:16 Pezeşkiyan’ın Haniye çıkışı İran’ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 20:00:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de yaşlı adam pencereden düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement