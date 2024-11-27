5 Yaşındaki Melike'nin Cinayet Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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5 Yaşındaki Melike'nin Cinayet Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

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Arnavutköy'de ölü bulunan Melike'nin cinayet zanlıları adli süreç için sevk edildi.

27.11.2024 13:48
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Arnavutköy'de barajda ölü bulunan 5 yaşındaki Melike'nin cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Arnavutköy 5 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürerek cesedini Sazlıbosna Barajı'na atan cinayet zanlıları Meryem Ataman, Zehra Öztürker ve baba Cahit Eşiyok adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastlamıştı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. 22 Kasım tarihinde Ecrin Eşiyok rehber öğretmenine babasının kardeşini öldürüp göle attığını söylemişti ve öğretmen de durumu polise bildirmişti. Polis olayla ilgili inceleme başlamıştı. Melike Eşiyok'un ölümüne ilişkin Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Zanlılar adliyeye sevk edildi

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından zanlı baba Cahit Eşiyok, Meryem Ataman ve Zehra Öztürker, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na sevk edildi. Baba Cahit Eşiyok'un çocukları Hasan Eşiyok, Ömer Eşiyok ve Ecrin Eşiyok çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

5 Yaşındaki Melike\'nin Cinayet Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 5 Yaşındaki Melike'nin Cinayet Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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