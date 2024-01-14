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50 bin TL değerindeki hırsızlığın keşif anları kamerada - Son Dakika
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50 bin TL değerindeki hırsızlığın keşif anları kamerada

Isparta'da 50 bin TL değerinde şahsi ve ziynet eşyası çalan şahıs, 116 saatlik kamera incelemeleri ve 8 kilometrelik şüpheli takibi sonucunda yakalandı. Şüphelinin ev çevresinde keşif yaptığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli M.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.01.2024 - 21:49,
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50 bin TL değerindeki hırsızlığın keşif anları kamerada

116 saatlik kamera incelemeleri ve 8 kilometrelik şüpheli takibi sonucunda yakalandı

Şüphelinin ev çevresinde keşif yaptığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı

ISPARTA - Isparta'da 50 bin TL değerinde şahsi ve ziynet eşyası çalan şahıs 116 saatlik kamera incelemeleri ve 8 kilometrelik şüpheli takibi sonucunda yakalandı. Şüphelinin ev çevresinde keşif yaptığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta'da 10 Ocak tarihinde Turan Mahallesinde bulunan dubleks sitenin birinci katından, ev sahiplerinin olmadığı gece saatlerinde, evin penceresinin tornavida ile açarak 50 bin TL değerinde şahsi ve ziynet eşyalarının çalınması olayı meydana geldi. Olayın ardından harekete geçen Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 116 saatlik kamera incelemeleri ve 8 kilometrelik şüpheli takibi sonucunda, gece saatlerinde, evin çevresinde 5 defa keşif yapan, yüzünde kapişon, maske, elinde siyah eldiven bulunan şüphelinin; M.D isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahısın ev çevresinde dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin eve girişi, ev etrafında keşif yaptığı anlar ve arkasını kontrol ederek uzaklaştığı an yer aldı

Yapılan kamera takibi sonucu şüpheli şahsın kaldığı adres tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan Şüpheli M.D çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

50 bin TL değerindeki hırsızlığın keşif anları kamerada
Kaynak: İHA
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Isparta, Güvenlik, Yakalama, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 50 bin TL değerindeki hırsızlığın keşif anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: 50 bin TL değerindeki hırsızlığın keşif anları kamerada - Son Dakika
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