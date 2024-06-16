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6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan F.D. idaresinde ki 34 VP 2146 plakalı Peugeot marka otomobil fren yapması ile birlikte aynı istikamette giden 5 araç birbirine girdi. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik dururken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler yolun trafiğe açılması için çalışma başlatırken, yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile yaklaşık 30 dakika tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.