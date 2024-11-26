6 Yıl Sonra Sır Perdesi Aralandı: 5 Yaşındaki Kız Çocuğunun Ölümünde 3 Gözaltı

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Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı'nda 2018 yılında balıkçılar tarafından bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun cesediyle ilgili yıllar sonra 3 şüpheli gözaltına alındı. Ölen çocuğun kardeşinin okulda rehber öğretmenine 'babam kardeşimi öldürüp göle attı' dediği, bunun üzerine öğretmenin polise haber vermesiyle baba ve iki eski eşinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Arnavutköy'de 2018 Nisan ayında meydana gelen olayda, balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti. Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı. Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki incelemelerden cesedin 5 yaşındaki M.İ.'ye ait olduğu ve bulunduğu günden 2 gün önce öldüğü belirlendi.

6 YIL SONRA 3 GÖZALTI

Polis olaydan sonra aile üyelerinin ifadeleri aldı. Şüpheli bir duruma rastlanmamıştı. 6 yıl sonra M.İ.'nin kardeşi Esenyurt'ta okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek, 'babam kardeşimi öldürüp göle attı' dedi. Öğretmen polisi aradı. Pedagog eşliğinde çocuğun ifadesi alındı. İfade üzerine baba C.E. ve eski eşleri M.A.E ile Z.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.