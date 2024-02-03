7 İlde 'Kafes-35' operasyonu: 34 yabancı uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi şüpheli yakalandı
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 34 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında; Ülkemizde bulunan ve haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda; İstanbul'da kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 13 şüpheli, Kocaeli'de kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 9 şüpheli, Yalova'da kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 8 şüpheli, Kayseri'de difüzyon mesajıyla aranan 1 şüpheli, Bursa'da kırmızı bültenle aranan 1 şüpheli, Düzce'de kırmızı bültenle aranan 1 şüpheli, Yozgat'ta kırmızı bültenle aranan 1 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
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