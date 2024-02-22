7 Katlı Bina İş Makinesi Darbesiyle Yerle Bir Oldu: Yaşanan Panik Görüntülendi - Son Dakika
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7 Katlı Bina İş Makinesi Darbesiyle Yerle Bir Oldu: Yaşanan Panik Görüntülendi

Hatay'da depremin vurduğu Hassa ilçesinde, mahkeme süreci tamamlanan 7 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Bina yıkılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde vatandaşların yaşadığı panik ve kaçış anları yer aldı. Yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

22.02.2024 09:16  Güncelleme: 09:17
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7 katlı bina biranda yerle bir oldu: Yaşanan panik kamerada

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 7 katlı binanın iş makinesi darbesiyle kağıt gibi yerle bir olduğu anlar ve vatandaşların yaşadığı panik cep telefonuyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 7 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 7 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. 7 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

7 Katlı Bina İş Makinesi Darbesiyle Yerle Bir Oldu: Yaşanan Panik Görüntülendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 7 Katlı Bina İş Makinesi Darbesiyle Yerle Bir Oldu: Yaşanan Panik Görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 Katlı Bina İş Makinesi Darbesiyle Yerle Bir Oldu: Yaşanan Panik Görüntülendi - Son Dakika
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