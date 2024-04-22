7 lüks otomobili taşıyan tır yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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7 lüks otomobili taşıyan tır yanmaktan son anda kurtuldu

Anadolu otoyolu Düzce geçişinde yaklaşık 50 milyon değerinde otomobil taşıyan tır, çıkan balata yangınına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangın, Ankara istikametine seyir halinde olan ve üzerinde 7 adet lüks otomobil bulunan tırın balatalarında meydana geldi. Sürücü, dumanı fark ederek aracı emniyet şeridine çekti ve durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını söndürdü ve lüks otomobillere zarar gelmesini engelledi. Soğutma çalışmaları sırasında trafikte aksamalar yaşandı.

22.04.2024 20:20
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7 lüks otomobili taşıyan tır yanmaktan son anda kurtuldu

DÜZCE - Anadolu otoyolu Düzce geçişinde yaklaşık 50 milyon değerinde otomobil taşıyan tır da çıkan balata yangınına itfaiye ekipleri tam zamanında müdahale etti. Araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın Anadolu otoyolu Ankara istikameti Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan ve üzerinde yaklaşık değeri 49 milyon lira olan 7 adet lüks otomobil yüklü M.A. idaresindeki 41 UZ 324 Kocaeli plakalı Scania marka tırın balatalarında dumanı gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler lastiklerde ki yangını söndürerek, lüks otomobillere ulaşmasını engelledi.

Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaparken, trafikte zaman zaman aksamalar da meydana geldi.

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 7 lüks otomobili taşıyan tır yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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