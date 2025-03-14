70 Milyon Liralık Vurgun: 15 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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70 Milyon Liralık Vurgun: 15 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır merkezli operasyonda, çiftçilik kayıt sistemiyle 70 milyon lira haksız kazanç elde eden 15 kişi tutuklandı.

14.03.2025 14:14
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Çiftçilik kayıt sistemi üzerinden güncel rakamla 70 milyon lira haksız kazanç elde eden 15 şüpheli tutuklandı

Maliye hazinesine ait tarım arazileri üzerinden 70 milyonluk vurguna Diyarbakır merkezli operasyon: 161 gözaltı

DİYARBAKIR - Çiftçilik kayıt sistemi üzerinden güncel rakamla yaklaşık 70 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyondan gözaltına alınan 161 şüphelinden 6'sı 15'i tutuklandı.

Valilik açıklamasında, Diyarbakır merkezli Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; Bismil ilçesi mülki sınırları içerisinde yer alan maliye hazinesine ait tarım arazileri ile ilgili 2021-2022-2023 yıllarında 57.317 dekar tarım arazisine sahte evrak düzenleyerek çiftçi kayıt sistemiyaptıran 176 şüphelinin toplamda güncel değeri yaklaşık 70 milyon TL devlet desteklemesi alarak haksız kazanç elde ettiği ve bu haksın kazancın güncel değeri yaklaşık 13 milyon TL'nin İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli personellere gönderildiği tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda; 10 Mart 2025 tarihinde Diyarbakır merkezli Batman, Mardin, İstanbul, Şanlıurfa ve Yalova illerinde 1 müdür (örgüt lideri) ile 13 memur (örgüt elemanı) olmak üzere 190 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda 161 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, 75 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı memur olmak üzere 15 şüpheli tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 70 Milyon Liralık Vurgun: 15 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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