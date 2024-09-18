74 Yaşındaki Kadın İçin Arama Kurtarma Başlatıldı

3.Sayfa

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki evinden çıktıktan sonra, akşam saatlerinde gelmeyen kadının yakınları durumu jandarmaya bildirdi. 3 saat sonra gelen ihbar sonrası Genç Ali köyünde AFAD, jandarma ve ANDA ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki evinden çıkıp gece geç saatlere kadar gelmeyen 74 yaşındaki Adliye Karakafa'nın yakınları kendi imkanlarıyla yaşlı kadına ulaşmaya çalıştı. Fakat kendisine bir türlü ulaşamayan yakınları durumu 3 saat sonra jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri yaşlı kadının evinden yaklaşık 10 kilometre ileride bulunan Genç Ali köyü mevkiinde arama-kurtarma çalışmasına başladı. Saatler geçen arama sonrası yaşlı kadına ulaşamayan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına ara verirken, bölgeye AFAD ve ANDA ekipleri de sevk edildi. - BURSA