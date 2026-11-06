8 kişiyi öldüren Arif Sefa Ö'nün Seyitgazi'de yakalanma anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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8 kişiyi öldüren Arif Sefa Ö'nün Seyitgazi'de yakalanma anı kameraya yansıdı

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8 kişiyi öldüren Arif Sefa Ö\'nün Seyitgazi\'de yakalanma anı kameraya yansıdı
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8 kişiyi öldüren Arif Sefa Ö\'nün Seyitgazi\'de yakalanma anı kameraya yansıdı
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan Arif Sefa Ö, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Zanlının gasp ettiği kırmızı aracın Taşlık Mahallesi'nde çamura saplandığı, araçta mühimmat bulunduğu ve yakalanma anının kameraya yansıdığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin katil zanlısı olarak aranan Arif Sefa Ö'nün, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanma anına ait görüntülere ulaşıldı.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan zanlının gasp ettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde bulunmuş, araçta mühimmat ele geçirilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için saatlerce çalışma sürdürülmüştü. Dron destekleri çalışmalar sonucu zanlının Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanma anları kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
SeyitgaziEskişehir3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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