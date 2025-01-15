Maganda kurşunu 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı - Son Dakika
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Maganda kurşunu 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

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Adana'da düğünde havaya ateş açılması sonucu başından vurulan 9 yaşındaki çocuk, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

15.01.2025 13:18  Güncelleme: 13:25
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Maganda kurşunu bir can daha aldı. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'ndeki bir evin önünde 13 Ocak'ta düzenlenen bir düğünde havaya ateş açıldı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunlardan biri başına isabet eden 9 yaşındaki K.A. ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde 2 gündür yaşam mücadelesi veren çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Maganda kurşunu 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Düğünde uzun namlulu silahlarla da ateş açıldığı iddia edilen olaydan sonra jandarma ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin ifadeleri sürüyor.

Maganda kurşunu 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maganda kurşunu 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk:
    Her önüne Gelene Silah Verilirse Olacağı Bu Zibideler 35 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Avrupa Birliği Sana Girsin ferhat Beşiktaş'ı Kurtarırsın 7 21 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    neden adanada olaylar bitmiyor 10 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    adana haritadan silinsin 2 3 Yanıtla
  • serdar istemi:
    ABİ HERKESTE SİLAH VAR. SOKAKTA KİMSEYE BULAŞMAYIN.HİÇ UMMADIĞIN TİPLER SİLAH ÇIKARIYOR HEMEN. YAZIK OLMUŞ ÇOCUĞA. ALLAH RAHMET EYLESİN. 4 0 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Alın size güvenli sokaklar.. Alın size Türkiye yüzyılı.... 3 0 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Abartmayın, Kazasen oldugu ortada ! Yavruçağın mekanı Çennet, ve herkese geçmiş olsun. Adanalılar Avrupa da bize ve Polislere çok Saygılı oldukları gibi orda da Asker Polis Jandarma ya Saygılılar. 3 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam yok dıye 0 0 Yanıtla
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