Maganda kurşunu 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

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ABD\'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

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Maganda kurşunu bir can daha aldı. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'ndeki bir evin önünde 13 Ocak'ta düzenlenen bir düğünde havaya ateş açıldı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunlardan biri başına isabet eden 9 yaşındaki K.A. ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde 2 gündür yaşam mücadelesi veren çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Düğünde uzun namlulu silahlarla da ateş açıldığı iddia edilen olaydan sonra jandarma ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin ifadeleri sürüyor.