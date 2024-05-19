AB, İran'ın helikopter arama faaliyetlerine destek için uydu haritalama hizmetini devreye soktu

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Avrupa Birliği (AS), İran'dan gelen yardım talebi üzerine İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopteri arama faaliyetlerine destek için uydu haritalama hizmetinin devreye sokulduğunu duyurdu.

İran, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopteri arama çalışmalarına destek olmaları için AB'den yardım istedi. AB Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'dan gelen yardım talebi üzerine, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanını taşıdığı bildirilen helikopterin kaza yapması nedeniyle Avrupa'nın Copernicus Acil Durum Yönetim Servisi'ne ait haritalama hizmetini devreye sokuyoruz" dedi.

Biden'a kazaya ilişkin bilgi verildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kazaya ilişkin haberleri yakından takip ettiğini duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Joe Biden'a konuya ilişkin brifing verildiği belirtildi. - BRÜKSEL