AB, Rusya bağlantılı medya kuruluşlarının dağıtımını askıya aldı - Son Dakika
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AB, Rusya bağlantılı medya kuruluşlarının dağıtımını askıya aldı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırıları destekleyen 4 medya kuruluşunun AB'deki dağıtımını askıya aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, AB'nin Kiev'e desteği sürüyor. AB tarafından yapılan açıklamada, Rusya bağlantılı Avrupa'nın Sesi, RIA Novosti, Izvestia ve Rossiyskaya gazetelerinin dağıtımının askıya alındığı belirtildi. Rusya Gazeteciler Birliği ise yasağı hukuksuz olarak nitelendirdi.

17.05.2024 20:29
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Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırıların desteklenmesinde etkili oldukları gerekçesiyle Moskova bağlantılı 4 medya kuruluşunun AB'deki dağıtımını askıya aldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2022 yılından bu yana devam ederken, ABD ve AB'nin Kiev'e desteği de sürüyor. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada, Rusya bağlantılı Avrupa'nın Sesi, RIA Novosti haber ajansları ile Izvestia ve Rossiyskaya gazetelerinin AB'deki dağıtımının askıya alındığı bildirildi. Açıklamada bu 4 medya kuruluşunun "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırıları gündeme getirdikleri ve bu saldırıların desteklenmesinde etkili oldukları" aktarıldı.

Rusya Gazeteciler Birliği (RUJ) tarafından yapılan açıklamada, yasak "hukuksuz" olarak nitelendirilirken, konunun bir mahkeme tarafından karara bağlanması gerektiği aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin hafta başında yaptırım sinyali vermesinin ardından "Batılılar için yıldırım hızıyla ve son derece acı verici bir şekilde karşılık vereceğiz" açıklamasını yapmıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Moskova, Ukrayna, Rusya, Kiev, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AB, Rusya bağlantılı medya kuruluşlarının dağıtımını askıya aldı - Son Dakika

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