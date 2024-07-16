ABD bayraklı tekneyle kaçarken yakalanmışlardı, 6 FETÖ üyesi tutuklandı - Son Dakika
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ABD bayraklı tekneyle kaçarken yakalanmışlardı, 6 FETÖ üyesi tutuklandı

ABD bayraklı tekneyle kaçarken yakalanmışlardı, 6 FETÖ üyesi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Amerika Birleşik Devletleri bayraklı yelkenli tekneyle yurt dışına kaçmak üzereyken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonla yakalanan 8 FETÖ üyesinden 6'sı tutuklandı.

16.07.2024 23:15
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ABD bayraklı tekneyle kaçarken yakalanmışlardı, 6 FETÖ üyesi tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Amerika Birleşik Devletleri bayraklı yelkenli tekneyle yurt dışına kaçmak üzereyken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonla yakalanan 8 FETÖ üyesinden 6'sı tutuklandı.

14 Temmuz sabahı Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde Amerika Birleşik Devletleri bandıralı "ASTERI" isimli bir tekneye uluslar arası sularda Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemleri de tamamlandı.

6 tutuklama

İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem kaydı bulunan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ Terör Örgütü mensubunun yakalandığını sosyal medyadan bildirmişti. Bakan Yerlikaya'nın konuya ilişkin şu ifadelere yer vermişti:

"Bu sabah İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde "ASTERI" isimli bir tekneye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-21" operasyonunda; Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu; İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD bayraklı tekneyle kaçarken yakalanmışlardı, 6 FETÖ üyesi tutuklandı - Son Dakika

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