ABD\'de Elijah McClain davasında sağlık görevlileri suçlu bulundu

ABD'de 2019 yılında polis tarafından etkisiz hale getirildikten sonra hayatını kaybeden 23 yaşındaki siyahi Elijah McClain'e aşırı dozda sakinleştirici verdiği belirlenen iki sağlık görevlisi suçlu bulundu.

ABD'nin Colorado eyaletinde 2019 yılında yaşanan olayda, şüpheli göründüğü için polis tarafından durdurulan ve gözaltına alınmak istenen Elijah McClain adlı gence 2 sağlık görevlisi tarafından sakinleştirici verilmişti. McClain'in sağlık görevlilerinin sakinleştirici vermesinin ardından açılan davanın son duruşması dün gerçekleştirildi. İki sağlık görevlisi McClain'in ölümündeki rolleri sebebiyle suçlu bulundu. Jüri, Jeremy Cooper ve Peter Cichuniec adlı görevlilerini 3 yıla kadar hapis cezası öngören "ihmalden kaynaklı cinayetten" suçlu buldu. Ayrıca Cichuniec ikinci derece saldırı suçundan suçlu bulunurken, Cooper'ı saldırı suçundan aklandı.

Hakim Mark Warner, Cichuniec'in derhal gözaltına alınmasını isterken Cooper'ın 1 Mart'ta mahkeme kararı ve ceza açıklanana kadar kefaletle serbest kalmasına karar verdi.

Colorado Başsavcısı Phil Weiser, adliye önünde yaptığı açıklamada, hesap verilebilirliğin mahkumiyet ile son bulmayacağını ifade ederek, masum insanların polis ve ilk müdahalede edenlerin ellerinde ölmesini engellemek için yapılacak çok şey olduğunu sözlerine ekledi. Weiser, "Elijah, yanlış bir şey yapmadı. Hayatı önemliydi, bugün burada bizimle olabilirdi" dedi.

Davanın ilk duruşmasında bir polis memuru da "ihmalden kaynaklı cinayetten" suçlu bulunmuş, bir diğer polis memuru da aklanmıştı. İkinci duruşmada ise üçüncü bir polis memuru beraat etmişti. - COLORADO