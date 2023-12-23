 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de Elijah McClain davasında sağlık görevlileri suçlu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Elijah McClain davasında sağlık görevlileri suçlu bulundu

ABD'nin Colorado eyaletinde 2019 yılında polis tarafından etkisiz hale getirildikten sonra hayatını kaybeden siyahi genç Elijah McClain'e aşırı dozda sakinleştirici verdiği belirlenen iki sağlık görevlisi suçlu bulundu. Jüri, görevlileri 'ihmalden kaynaklı cinayet' suçundan suçlu buldu.

ABD\'de Elijah McClain davasında sağlık görevlileri suçlu bulundu
23.12.2023 - 14:30,  Güncelleme: 14:36
Abone Ol

ABD'de 2019 yılında polis tarafından etkisiz hale getirildikten sonra hayatını kaybeden 23 yaşındaki siyahi Elijah McClain'e aşırı dozda sakinleştirici verdiği belirlenen iki sağlık görevlisi suçlu bulundu.

ABD'nin Colorado eyaletinde 2019 yılında yaşanan olayda, şüpheli göründüğü için polis tarafından durdurulan ve gözaltına alınmak istenen Elijah McClain adlı gence 2 sağlık görevlisi tarafından sakinleştirici verilmişti. McClain'in sağlık görevlilerinin sakinleştirici vermesinin ardından açılan davanın son duruşması dün gerçekleştirildi. İki sağlık görevlisi McClain'in ölümündeki rolleri sebebiyle suçlu bulundu. Jüri, Jeremy Cooper ve Peter Cichuniec adlı görevlilerini 3 yıla kadar hapis cezası öngören "ihmalden kaynaklı cinayetten" suçlu buldu. Ayrıca Cichuniec ikinci derece saldırı suçundan suçlu bulunurken, Cooper'ı saldırı suçundan aklandı.

Hakim Mark Warner, Cichuniec'in derhal gözaltına alınmasını isterken Cooper'ın 1 Mart'ta mahkeme kararı ve ceza açıklanana kadar kefaletle serbest kalmasına karar verdi.

Colorado Başsavcısı Phil Weiser, adliye önünde yaptığı açıklamada, hesap verilebilirliğin mahkumiyet ile son bulmayacağını ifade ederek, masum insanların polis ve ilk müdahalede edenlerin ellerinde ölmesini engellemek için yapılacak çok şey olduğunu sözlerine ekledi. Weiser, "Elijah, yanlış bir şey yapmadı. Hayatı önemliydi, bugün burada bizimle olabilirdi" dedi.

Davanın ilk duruşmasında bir polis memuru da "ihmalden kaynaklı cinayetten" suçlu bulunmuş, bir diğer polis memuru da aklanmıştı. İkinci duruşmada ise üçüncü bir polis memuru beraat etmişti. - COLORADO

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de Elijah McClain davasında sağlık görevlileri suçlu bulundu - Son Dakika


15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00
İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41
Hazal Kaya ve Alperen Duymaz, 'Alı-Kara' dizisinde bir araya geliyor Hazal Kaya ve Alperen Duymaz, 'Alı-Kara' dizisinde bir araya geliyor
14:39
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00
Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları

Son Dakika
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41 Hazal Kaya ve Alperen Duymaz, 'Alı-Kara' dizisinde bir araya geliyor
14:39 Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31 Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00 Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 15:24:50. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Elijah McClain davasında sağlık görevlileri suçlu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement