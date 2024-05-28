ABD'de Hortum ve Kasırgalarda Ölenlerin Sayısı 23'e Yükseldi - Son Dakika
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ABD'de Hortum ve Kasırgalarda Ölenlerin Sayısı 23'e Yükseldi

ABD'nin Teksas, Oklahoma, Arkansas, Kentucky ve Alabama eyaletlerinde etkili olan hortum ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle meydana gelen kazalarda Teksas'ta 7, Oklahoma'da 2, Arkansas'ta 8, Kentucky'de 5 ve Alabama'da 1 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde ise 400 bin kişi elektrik kesintilerinden etkilendi. Ulusal Hava Durumu Servisi, Washington DC, Kuzey Carolina, Virginia ve Maryland bölgelerinde yaşayan 16 milyon kişiye hortum izleme uyarısı yaparken, New York, Pennsylvania ve New Jersey'de yaşayan 30 milyon kişi için fırtına izleme uyarısı yapıldı. ABD Başkanı Joe Biden, hortum ve kasırgalardan etkilenen eyaletlerin valileriyle görüşerek taziyelerini iletti ve federal destek sağlama sözü verdi.

28.05.2024 03:50
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ABD'nin Teksas, Oklahoma, Arkansas, Kentucky ve Alabama eyaletlerinde etkili olan hortum ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

ABD'nin farklı kesimlerinde yaklaşık 2 gündür etkili olan hortum ve kasırgaların bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgarlar nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 23'e yükseldi. Teksas eyaletinde 7, Oklahoma eyaletinde 2, Arkansas eyaletinde 8, Kentucky eyaletinde 5 ve Alabama eyaletinde 1 kişinin öldüğü tespit edilirken, ülke genelinde en az 400 bin kişinin devam eden elektrik kesintilerinden etkilendiği bildirildi.

Yetkililer uyardı

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise, Washington DC, Kuzey Carolina, Virginia ve Maryland bölgelerinde yaşayan yaklaşık 16 milyon kişiye yönelik "hortum izleme uyarısı" yayınlayarak bölge sakinlerini olası risklere karşı tetikte olmaya çağırdı. Ayrıca New York, Pennsylvania ve New Jersey'de yaşayan yaklaşık 30 milyon kişi için "fırtına izleme uyarısı" yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden valilerle görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın hortum ve kasırgalardan etkilenen bazı eyaletlerin valileriyle telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Biden'ın Oklahoma Valisi Kevin Stitt, Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders ve Teksas Valisi Greg Abbott ile konuşarak taziyelerini ilettiği ve gerekli olması halinde hükümetin afet bölgelerine federal destek sağlayacağını dile getirdiği aktarıldı. - TEXAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'de Hortum ve Kasırgalarda Ölenlerin Sayısı 23'e Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Hortum ve Kasırgalarda Ölenlerin Sayısı 23'e Yükseldi - Son Dakika
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