ABD'nin Baltimore kentinde yük gemisinin çarptığı Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasıyla nehre düşen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'nün kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılmasının ardından suya düşenleri arama çalışmalarında ilerleme kaydedildi. Maryland eyalet polisinden Roland Butler yaptığı açıklamada, nehre düşen kırmızı bir kamyonetin 8 metre derinlikte bulunduğunu, içinde 35 yaşındaki Meksikalı Alejandro Hernandez Fuentes ve 26 yaşındaki Guatemalalı Dorlian Ronial Castillo Cabrera'nın cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Bölgenin enkaz parçalarıyla dolu olduğunu belirten Butler, arama çalışmalarının askıya alındığını aktardı.
Köprünün yıkılmasıyla nehre düşen ve henüz ulaşılamayan diğer 4 kişinin de hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Ne olmuştu?
Baltimore Limanı'ndan Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya gitmek üzere yola çıkan Singapur bandıralı "Dali" adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmıştı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprü çarpmanın etkisiyle çökmüş, üzerindeki araçlar nehre düşmüştü. Kazanın ardından Maryland eyaletinde "acil durum" ilan edilirken, çarpma sırasında köprüde bakım-onarım işleri yapan ve köprünün yıkılmasıyla nehre düşen 8 inşaat işçisinden 2'si kurtarılmıştı. Gemi, çarpmadan önce motor arızası yaşadığını belirtmiş ve yardım çağrısında bulunmuştu.
ABD'nin milli marşının yazarı Francis Scott Key'in adının verildiği 4 şeritli köprü, 1977'de hizmete açılmıştı. - BALTIMORE
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD'de yük gemisi çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 142 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Araçta bulunan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 20 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 9 bin 570 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan birine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem uygulanırken, diğer iki zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 18 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin zanlısının İ.Y. olduğunu tespit etti ve zanlı, Kırıkhan ilçesindeki konteynerde yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Arnavutköy'de 2003 yılında 15 aylık oğlu Armağan'ı döverek ölümüne neden olduktan sonra gizlice gömdüğü iddia edilen baba, 20 yıl sonra hakkında açılan dava sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın savunması ve müşteki avukatının talepleri de duruşmada yer aldı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, T.T. idaresindeki otomobil ile V.T.'nin kullandığı pikap çarpıştı. Kazada sürücü V.T. ile yolculardan H.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.C.Ö. ve O.C.K. isimli şahıslardan 3 bin 920 adet sentetik ecza ve 2 poşet halinde toplam 209 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan M.C.Ö. ve O.C.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren O.K.C. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.C.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan O.A.'nın üst aramasında 43,37 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosiklet savrularak kaldırımda yürüyen bir kadın ve çocuğuna çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve yaralanan anne ile çocuk hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildiği ve 29 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucunda 242,96 gram esrar, 50,66 gram metamfetamin, 14,19 gram sentetik kannabinoid, 2,81 gram eroin, 48 adet ecstasy ve 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde tarlasını süren çiftçi Bülent Z.'nin traktörü aniden alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, traktör kullanılamaz hale geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?