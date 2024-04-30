ABD'deki Üniversitelerde Filistin'e Destek Gösterilerinde Gözaltına Alınanların Sayısı Bine Ulaştı - Son Dakika
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ABD'deki Üniversitelerde Filistin'e Destek Gösterilerinde Gözaltına Alınanların Sayısı Bine Ulaştı

ABD'deki üniversitelerde yapılan Filistin'e destek gösterilerinde gözaltına alınanların sayısı bine ulaştı. Bazı üniversiteler Filistin destekçisi öğrencileri okuldan uzaklaştırmaya başlarken, ABD'li siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden protestocu öğrencilere destek açıklaması geldi. Filistin'e destek gösterilerini sürdüren öğrencilere ABD'deki birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütünden destek geldi.

30.04.2024 07:55
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ABD'deki üniversitelerde yapılan Filistin'e destek gösterilerinde gözaltına alınanların sayısı bine ulaştı. Bazı üniversiteler Filistin destekçisi öğrencileri okuldan uzaklaştırmaya başlarken, ABD'li siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden protestocu öğrencilere destek açıklaması geldi.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da başlayan Filistin yanlısı protestoların 16 eyalette 20 üniversiteye yayıldığı bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, üniversitelerde kamp kurarak İsrail'e saldırılarına son verme çağrısı yapan ve üniversitelerini İsrail'e silah satan şirketlerle ilişkilerini kesmeye çağıran öğrenci ve akademisyenlerden gözaltına alınanların sayısı bine ulaştı.

Bazı üniversiteler protestocuları okuldan uzaklaştırmaya başladı

Protestoların ilk başladığı okul olan Columbia Üniversitesi ise, Filistin destekçisi öğrencilere kampüsü boşaltmaları için tanınan sürenin dolmasının ardından harekete geçti. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, kampüsü boşaltmayı kabul etmeyen öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmaya başlandığı bildirildi. Cornell Üniversitesi de eylemlerini başka bir yerde sürdürme talebini reddeden öğrencileri okuldan uzaklaştırdığını duyurdu.

Sivil toplum örgütlerinden İsrail'i protesto eden öğrencilere destek

Öte yandan, Filistin'e destek gösterilerini sürdüren öğrencilere ABD'deki birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütünden destek geldi. Aralarında Çalışan Aileler Partisi (WFP) ile "IfNotNow", "Sunrise" ve "Gen-Z for Change"in de bulunduğu 190 grup yayınladıkları ortak açıklamada protestocu öğrencilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Protestocu öğrencilerin üniversitelerinin İsrail işgalinden kar sağlayan şirketlerle ilişkilerini kesmesi ve kampüslerinde Filistinliler için güvenli ortamların sağlanması yönünde net taleplerinin olduğu hatırlatılan açıklamada, "Baskı, yıldırma ve misillemelere rağmen İsrail'in ABD silahları ve finansmanıyla Gazze'de sürdürdüğü saldırılar konusunda farkındalık yaratmak için barışçıl protesto haklarını kullanan öğrencileri destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Filistin, Sivil Toplum, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'deki Üniversitelerde Filistin'e Destek Gösterilerinde Gözaltına Alınanların Sayısı Bine Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'deki Üniversitelerde Filistin'e Destek Gösterilerinde Gözaltına Alınanların Sayısı Bine Ulaştı - Son Dakika
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