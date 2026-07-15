ABD, İran'a Ait Kripto Varlıkları Dondurdu - Son Dakika
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ABD, İran'a Ait Kripto Varlıkları Dondurdu

15.07.2026 10:40
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ABD Hazine Bakanlığı, İran Merkez Bankası ile bağlantılı 130 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Merkez Bankası ile bağlantılı olduğu belirtilen dijital cüzdanlardaki 130 milyon doların üzerindeki kripto varlığın dondurulduğunu açıkladı.

ABD, İran'a yönelik yaptırım uygulamalarının kapsamını genişletiyor. ABD Hazine Bakanlığı, İran Merkez Bankası ile bağlantılı dijital cüzdanlardaki 130 milyon doların üzerindeki kripto varlığın dondurulduğunu bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD Hazine Bakanlığı, dijital varlıkların kötüye kullanılması da dahil olmak üzere İran'ın yasa dışı finansal faaliyetlerini sekteye uğratma ve zayıflatma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bugün, Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran Merkez Bankası ile bağlantılı çok sayıda dijital cüzdanı yaptırım listesine aldı. Bu işlem sonucunda 130 milyon doların üzerindeki varlık donduruldu. İran rejiminin yasa dışı gelir kaynaklarından elde ettiği fonlara erişimini engellemek için para akışını agresif biçimde takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD, İran'a Ait Kripto Varlıkları Dondurdu - Son Dakika

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