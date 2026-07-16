ABD İran'daki Askeri Hedeflere Saldırıyı Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD İran'daki Askeri Hedeflere Saldırıyı Tamamladı

16.07.2026 05:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, İran'a yönelik saldırıların sona erdiğini ve çeşitli askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere karşı akşam saatlerinde düzenlenen son saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere karşı başlatılan son saldırı dalgasının sona erdiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef alma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacı taşıdığı vurgulandı. Bu kapsamda İran'a ait askeri komuta merkezleri, hava savunma mevzileri, füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasiteleri ve kıyı gözetleme tesislerinin vurulduğu belirtilerek, "CENTCOM, Bender Abbas da dahil olmak üzere birden fazla noktadaki hedefleri vurmak için hassas güdümlü mühimmatlar kullandı" denildi. ABD'nin son saldırılar öncesinde, sabah saatlerinde 90 dakika süren bir dalga ile İran'ın Büyük Tunb Adası'ndaki kıyı savunma ve seyir füzesi mevzilerini de hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, "ABD ordusu, Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda İran'ı sorumlu tutmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD İran'daki Askeri Hedeflere Saldırıyı Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

07:19
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
07:04
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
04:30
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
00:03
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
23:38
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 07:33:51. #7.13#
SON DAKİKA: ABD İran'daki Askeri Hedeflere Saldırıyı Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.