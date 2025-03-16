ABD'nin Yemen'deki Husi Saldırılarında 31 Ölü - Son Dakika
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ABD'nin Yemen'deki Husi Saldırılarında 31 Ölü

Trump'ın emriyle başlatılan ABD saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti, 101 kişi yaralandı.

16.03.2025 12:05
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ABD ordusunun Başkan Donald Trump'ın emriyle dün Husilere yönelik başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e, yaralıların sayısı ise 101'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump dün ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırı emri verdi. ABD ordusunun dün gece saatlerinde başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgeye yoğun saldırılar başlatırken, bilançoya ilişkin açıklama geldi. Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anis al-Asbahi, "Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Saada, Al Bayda ve Rada'a kentlerine yönelik dün başlayan ve bugün erken saatlere kadar devam eden ABD saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 101 kişi yaralandı" dedi.

Husiler ise, saldırıları "savaş suçu" olarak nitelendirerek, "Yemen silahlı kuvvetlerimiz, tırmanışa tırmanışla karşılık vermeye tamamen hazırdır" açıklaması yaptı.

Trump'tan harekat emri

Trump, dün kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim. Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet kampanyası yürüttüler" ifadelerini kullanmıştı. ABD ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'deki Husi hedeflerinin vurulduğu bildirilmişti. Husilere ait Al Masirah TV de, Yemen'e yönelik saldırılara İngiliz ordusunun da destek verdiğini duyurmuştu. - SANA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Yemen'deki Husi Saldırılarında 31 Ölü - Son Dakika

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