ABD'den Doğu Pasifik'te ikinci operasyon: 3 kişi öldü

31.05.2026 09:48
ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir tekneye operasyon düzenlerken, "Operasyon sırasında üç terörist öldürüldü" açıklaması yaptı. Saldırı, son iki gün içinde bölgede gerçekleştirilen ikinci askeri operasyon oldu.

ABD ordusu, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında deniz operasyonlarını sürdürüyor. Dün Doğu Pasifik'te üç kişinin öldüğü saldırının ardından, benzer bir operasyon aynı bölgede bir kez daha gerçekleştirildi. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, "30 Mayıs'ta, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatı doğrultusunda, Müşterek Görev Gücü Southern Spear (Güney Mızrağı), Belirlenmiş Terörist Örgütler tarafından işletilen bir tekneye ölümcül bir saldırı gerçekleştirdi. İstihbarat, söz konusu teknenin Doğu Pasifik'te bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyir halinde olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladı. Bu operasyon sırasında 3 terörist öldürüldü. Hiçbir ABD askeri personeli zarar görmedi" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Florida, Savunma, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
