Acılı Veda: Baltacı Çifti Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Acılı Veda: Baltacı Çifti Son Yolculuğuna Uğurlandı

27.05.2025 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düğün salonunda taş kemer devrilmesi sonucu hayatını kaybeden doktor çift gözyaşlarıyla defnedildi.

Ölüm bile ayıramadı...Hayatını kaybeden doktor ve eşine acı veda

Acılı baba: "Çok büyük bir ihmal var"

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik çıkışında, kapıdaki taş kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybeden Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı çifti, İzmir'den gözyaşlarıyla uğurlandı. Mehmet Fatih Baltacı'nın acılı babası ise yaptığı açıklamada işletmenin çok büyük bir ihmali olduğunu belirtti.

25 Mayıs günü Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana gelen olayda, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi. Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında bulunan dekoratif taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan Baltacı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı, İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Eşinin ardından Güler Baltacı da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Güler Baltacı'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi anne baba ve oğlu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden salonu işleten oğul İ.C. tutuklanırken anne N.C. ve baba G.C. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

İzmir Şehir Hastanesi'nden acılı veda

Yaşanan feci olayda hayatını kaybeden bir çocuk sahibi Baltacı çifti için, Dr. Mehmet Fatih Baltacı'nın görev yaptığı İzmir Şehir Hastanesinde tören gerçekleştirildi. Törene İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, hayatını kaybeden Baltacı çiftinin mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Ölüm bile ayıramadı, sevenleri gözyaşlarıyla veda etti

Tabutları yan yana konan Mehmet Fatih Baltacı ve Güler Baltacı'nın aile üyeleri, tabutlara sarılarak gözyaşı döktüler. Okunan dualar ve alınan helallik sonucu cenazeler, defnedilmek üzere Ankara'nın Gölbaşı ilçesine götürüldü.

"Çok büyük ihmal var"

Oğlunun ve gelininin büyük bir ihmal sonucu hayatlarını kaybettiğini söyleyen Mehmet Fatih Baltacı'nın acılı babası Ali Rıza Baltacı, basın mensuplarından olayın hukuki sürecinin takip edilmesini rica etti. Baltacı, "Yavrumun ve kızımın mekanları cennet olsun. Biricik yavrularını bizlere emanet edip gittiler. Gözleriniz arkada kalmasın. Çok büyük bir ihmal var. Sağlam yapılmayan bir şey rüzgar olmuş veya olmamış, illa ki düşecekti. Siz basın mensuplarından d tüm bu hukuki sürecin takip edilmesini istirham ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Menemen, 3-sayfa, Sağlık, İzmir, Fatih, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Acılı Veda: Baltacı Çifti Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapanacak Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
08:59
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:50
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
08:39
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
08:33
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
08:20
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
08:11
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
08:05
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 20:31:06. #7.13#
SON DAKİKA: Acılı Veda: Baltacı Çifti Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.