Sokak çetesine şafak baskını! 5 ilde onlarca gözaltı var - Son Dakika
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Sokak çetesine şafak baskını! 5 ilde onlarca gözaltı var

Sokak çetesine şafak baskını! 5 ilde onlarca gözaltı var
19.06.2026 08:46
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bir sokak çetesi hedef alındı. Operasyon kapsamında aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek suç örgütleri ve çetelere yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, önde gelen sokak çetelerinden biri hedef alındı. Operasyon kapsamında aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sokak çeteleri ve organize suç yapılanmalarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, kamu düzenini tehdit ettiği değerlendirilen bir sokak çetesi hedef alındı. Operasyon kapsamında aralarında 3 avukatın da bulunduğu toplam 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

"SUÇ YAPILANMALARINA TAVİZSİZ MÜCADELE"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve toplumun huzurunu hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde hareket edildiğini ifade eden Gürlek, şehirlerin huzurunu ve gençlerin geleceğini tehdit eden yapılara karşı tavizsiz mücadele yürütüldüğünü vurguladı.

ÇOCUKLARI SUÇA SÜRÜKLEYEN YAPILARA DİKKAT ÇEKTİ

Gürlek, suç örgütlerinin çocukları ve gençleri hedef alarak "Nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız" şeklinde yanıltıcı söylemler kullandığını belirtti.

Çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi ağır suçlara yönlendirilmesinin mevcut hukuk düzeninde ciddi yaptırımlarla karşılık bulduğunu ifade eden Gürlek, cezaların artırılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

"KÖKLERİ KAZINANA KADAR DEVAM EDECEK"

Vatandaşları korkutarak haksız menfaat sağlamaya çalışan suç yapılanmalarına yönelik operasyonların süreceğini belirten Gürlek, "Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Gürlek ayrıca soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı personeline, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ve operasyonda görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Sokak çetesine şafak baskını! 5 ilde onlarca gözaltı var
Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Akın Gürlek, Diyarbakır, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Tekirdağ, Erzurum, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak çetesine şafak baskını! 5 ilde onlarca gözaltı var - Son Dakika

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