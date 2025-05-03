Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Davası: 12 Sanığa 19 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Davası: 12 Sanığa 19 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi\'nde Rüşvet Davası: 12 Sanığa 19 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ihalelerine fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla açılan davada 12 kişi hakkında 7 ila 19 yıl hapis cezası talep ediliyor. Davanın dördüncü duruşması 8 Mayıs'ta yapılacak.

03.05.2025 09:42  Güncelleme: 09:45
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 61,5 milyon lirayı bulan reklam ihalelerine "fesat karıştırdıkları, rüşvet alıp verdikleri" iddiası ile aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet Sızlı ile birlikte 12 kişinin 7 yıl ile 19 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle açılan davaya 8 Mayıs günü devam edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne bir reklam firması sahibi, 22 Temmuz 2022'de 'Rüşvet vermeden ihale alamıyoruz' diyerek Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bazı çalışanları ile reklam ajansları sahipleri hakkında şikayetçi oldu.

İhbarla Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelileri teknik ve fiziki olarak takip eden Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık 2023'te yaptığı operasyonda belediye başkanı danışman Mürüvet Sızlı (35), Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet İlker Tutuş (42), Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı (39), Eylül Ajans çalışanı Mete Çelebi (34), Vizyonkent Reklam Pazarlama Firması yetkilisi Murat İlbak (49), Paragraf Baskı Medya Firması Sahibi Semih Dizidar (46), Aydoğanlar Ahşap ve Endüstriyel Reklamcılık Şirketi sahibi Süleyman Aydoğan (36), Eylül Ajans Firması sahibi Tahir Cem Oğulhan (42), Karma Açık Hava Reklam Şirketi yetkilisi Umut Şenol (46), Sezgi Ajans sahibi Yüksel Yavuz (61), Kuzgun Medya Limited Şirketi Temsilcisi Can Küçüközkan (47) ve Karma Açıkhava Reklamcılık Ticaret A.Ş. yöneticisi Mehmet Fatih Gültekin (41) gözaltına alındı.

Yapılan soruşturma sonunda, 12 sanık hakkında "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak" suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın dördüncüsü 8 Mayıs günü yapılacak.

Tutuklu sanığın kalmadığı olayda bir önceki duruşmaya belediye başkanı danışmanı Mürüvet Sızlı ile reklam ajansı sahibi Süleyman Aydoğan, Semih Dizdar, Mehmet İlker Tutuş, Tahir Cem Oğulhan, Mete Çelebi ile tarafların avukatları katılmıştı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Davası: 12 Sanığa 19 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor - Son Dakika

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