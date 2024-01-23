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Adana'da 5 Milyon 670 Bin Gümrük Kaçağı Makaron ve 6 Bin 500 Paket Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 5 Milyon 670 Bin Gümrük Kaçağı Makaron ve 6 Bin 500 Paket Sigara Ele Geçirildi

Adana'da yapılan bir operasyonda, bir depoda bulunan çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 milyon 670 bin gümrük kaçağı makaron ve 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Adana\'da 5 Milyon 670 Bin Gümrük Kaçağı Makaron ve 6 Bin 500 Paket Sigara Ele Geçirildi
23.01.2024 - 09:47,
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Adana'da bir depoya yapılan operasyonda 5 milyon 670 bin gümrük kaçağı makaron ile 6 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesine bağlı Gülpınar Mahallesinde bir depoda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve makaron aldığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine depoya baskın yapan ekipleri 5 milyon 670 bin gümrük kaçağı makaron, 6 bin 500 paket gümrük kaçacağı sigara, 225 kilogram da kaçak tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 5 Milyon 670 Bin Gümrük Kaçağı Makaron ve 6 Bin 500 Paket Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 5 Milyon 670 Bin Gümrük Kaçağı Makaron ve 6 Bin 500 Paket Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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