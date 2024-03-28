Adana'da 7 suçtan 21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polisten kaçamadı
ADANA - Adana'da 7 farklı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Seyhan polisi tarafından yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Devriye ekipleri Gülbahçesi Mahallesinde şüphelendikleri Hüseyin Güneş'i durdurdu. Ekipler Güneş'in GBT sorgusu yaptığında kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.
"7 suçtan 21 yıl hapis cezası"
Yakalanan Hüseyin Güneş'in, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kamu malına zarar verme, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan' 21 yıl 8 ay 27 gün cezası olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan Güneş kapalı cezaevine teslim edildi.
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