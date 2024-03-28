Adana\'da 7 suçtan 21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polisten kaçamadı

TEM Otoyolu'nda kaza: Hafif ticari araç takla attı, bir kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Gümüşhane'ye giden bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı. Kazada araçta bulunan evli çiftten biri yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.