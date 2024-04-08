Adana'da otoyolda devrilen akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker yol kenarında devrildi. Kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye
ekibi sevk edildi. Yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalesi ile söndürülürken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesiyle birlikte trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Akaryakıt Yüklü Tanker Alev Aldı - Son Dakika
Kocaeli'den İzmir seferi için kalkan yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde aniden alev alarak yanmaya başladı. Otobüs şoförü tarafından fark edilen alevler sonucunda 35 yolcu hızla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında tünele kaçan 2 yolcunun dumandan etkilendiği belirlendi.
Beylikdüzü'nde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şahıs gözaltına alınırken, yaralı kadının tedavisi devam ediyor.
Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda B.A., M.A. ve Y.G. isimli gençler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çankırı'da merkez Yamaç Sokak'ta bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek araçta meydana gelen hasarı önledi.
Hakkari'de Yüksekova-Van karayolunda meydana gelen heyelan sırasında yoldan geçen araçlar dakikalarla kaya parçalarının altında kalmaktan kurtuldu. Yeni Köprü mevkiinde aralıklarla yaşanan heyelanlar nedeniyle yol tehlikeli hale geldi. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP'li adaydan mazbatanın alınıp AK Partili adaya verilmesi gerginliğe neden oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gerekçesiz kararının ardından ilçede olaylar çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?