Adana\'da Akaryakıt Yüklü Tanker Alev Aldı

Beylikdüzü'nde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında bıçakladı

Beylikdüzü'nde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şahıs gözaltına alınırken, yaralı kadının tedavisi devam ediyor.