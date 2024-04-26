Adana\'da Alkollü Sürücüden Korkunç Kaza: 1 Ölü

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Adana'da sevgilisini eve bırakmak için arkadaşının otomobilini habersiz alıp yola çıkan genç, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce motosiklete ardından da 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, ifadesinde "Saate baktığım sırada motosikletliyi görmedim ve çarptım. Olayın şokuyla ve kalabalık olunca kaçtım" diyen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 21 Nisan'da saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Üniversite öğrencisi İzzet Sefa R. (21), sevgilisi Bahar T. (20) ve diğer arkadaşlarıyla bir mekanda buluşup, içki içti. Bir süre sonra Bahar T. eve gitmesi gerektiğini söyleyince, sevgilisi İzzet Sefa R. ile birlikte masadan kalktı. İzzet Sefa R., buluştuğu arkadaşlarından Ezgi M.'nin 01 BBB 83 plakalı otomobilini habersiz bir şekilde alıp, mekandan ayrıldı. Sürücü İzzet Sefa R., kavşakta ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önce motosikletli Ziyad S.'ye (33), ardından da 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Ziyad S., başını asfalta vurarak ağır yaralandı. Şüpheli İzzet Sefa R. ise otomobili ve sevgilisini bırakıp, yaya olarak kaçtı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ziyad S. ile otomobil sürücülerinden Yakup Yaşar T. (33) Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ziyad S., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin bilgisine başvurduğu Bahar T., İzzet Sefa R.'nin alkollü olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İzzet Sefa R.'yi yakaladı.

Polis merkezine götürülen İzzet Sefa R. ifadesinde, "Kız arkadaşımı bırakmak için mekandaki valeden anahtarı aldım. Bahar'ın aracı aldığımızı söylediğini düşündüm. Saate baktığım sırada motosikletliyi görmedim ve çarptım. Olayın şokuyla ve kalabalık olunca kaçtım. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet Sefa R., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA