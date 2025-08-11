Adana\'da Amir İşçisini Vurdu: \'Hakaret Etti\' İfadesi Şoke Etti

Adana'da belediye şantiyesinde işçisini ayağından vuran amirin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Taner A., "Bana çalışanların yanında hakaret etti, sinirlenip vurdum" dedi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin şantiyesinde, 8 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede görevli amir Taner A. ile kanalizasyon işçisi Ahmet A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Taner A., ruhsatsız tabancayla Ahmet A.'yı ayağından vurdu. Yaralanan Ahmet A. hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan şüpheli Taner A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Depodaki malzemeler nedeniyle aralarında tartışma çıktığı iddia edilen şüpheli amirin ifadesinde, "Bana çalışanların yanında hakaret etti, sinirlenip vurdum" dediği öğrenildi. - ADANA