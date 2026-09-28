Adana'da 34 yaşındaki Haluk Taş'ın ölümünde yeni ayrıntı: Kavgada değil, bağlanıp işkenceyle öldürülmüş - Son Dakika
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Adana'da 34 yaşındaki Haluk Taş'ın ölümünde yeni ayrıntı: Kavgada değil, bağlanıp işkenceyle öldürülmüş

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Adana\'da 34 yaşındaki Haluk Taş\'ın ölümünde yeni ayrıntı: Kavgada değil, bağlanıp işkenceyle öldürülmüş
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Geçen yıl 24 Ağustos'ta Çukurova'da öldürülen ASKİ çalışanı Haluk Taş'ın, ilk bildirildiği gibi sokak tartışmasında değil, Salbaş'taki bir yem satış iş yerinde elleri ve kolları bağlanarak işkenceyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili iş yeri sahibi tutuklu. Anne ve baba Taş, olayda başka kişilerin de parmağı olduğunu düşündüklerini söyleyip failler için ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Adana'da 24 Ağustos 2025'te sokakta öldürüldüğü öne sürülen ASKİ çalışanı gencin yem satan iş yerinde elleri ve kolları bağlanıp işkence yapılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aile, olayda bir kişinin tutuklandığını ancak olayda başka kişilerin de olduğunu, cinayetin bütün yönleriyle ortaya çıkartılması gerektiğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre, 24 Ağustos 2025 tarihinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde 34 yaşındaki Haluk Taş'ın sokakta tartıştığı şahıslar tarafından öldürüldüğü bildirilmişti. Ancak olayın anlatıldığı gibi olmadığı işkence yapılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. İddiaya göre ASKİ'de çalışan Haluk Taş, iş arkadaşı Bahri A. ile birlikte Bahri A.'nın Salbaş Mahallesinde bulunan çiftliğine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş, mahallede yem satışı yapan Abdulkadir Ö.'nün iş yerine gitti.

ELLERİ VE KOLLARI BAĞLI HALDE BULUNDU

Daha sonra Bahri A.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Beni darp ettiler" şeklinde ihbarda bulunduğu öğrenildi. Bahri A.'nın hastaneye gittikten bir süre sonra Taş'ın da darp edildiğini söylemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Taş'ın elleri ve kolları bağlı, darp edilmiş halde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Haluk Taş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gördüğü işkence ve boynuna aldığı sopa darbesinden dolayı hayatını kaybetti.

Olayın ardından iş yeri sahibi Abdulkadir Ö. tutuklanırken, Bahri A. ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Daha sonra Bahri A. hakkında uygulanan ev hapsi tedbirinin de kaldırıldığı öğrenildi. İki şüpheli de suçlamaları kabul etmedi. Bahri A. kendisinin de ağır işkence gördüğünü öne sürdü.

Haluk Taş'ın ailesi ise olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumluluğu bulunan herkesin adalet önüne çıkarılmasını istedi.

BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKASININ CANI YANMASIN

Oğlunun ölümünün ardından konuşan baba Mahmut Taş (60), olayın aydınlatılmasını istediğini belirterek, "Olay 2025 yılı Ağustos ayında meydana geldi. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Devlet kurumlarından olayın titizlikle araştırılıp suçluların ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Olayda bir kişinin tutuklu bulunduğunu ifade eden baba Taş, "Bu olayda tutuklanan bir kişi var. Bu olayda birçok kişinin olduğunu düşünüyoruz. İfadelerinde kimse öldürdüğünü kabul etmiyor" diye konuştu.

Bahri A.'yı tanıdığını ancak oğlunun Salbaş'a götürüldüğü yem satışı yapılan iş yerinin sahibini tanımadıklarını söyleyen baba Taş, "Ben Bahri'yi tanıyorum ama Salbaş'a götürdüğü yemci arkadaşını tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

ACIYI UNUTMAYA ÇALIŞIP ADALETİ ARIYORUZ

Haluk Taş'ın annesi Elif Taş (57) ise oğlunun ölümünün ardından yaşadıkları acıyı anlatarak adalet istediklerini söyledi.

Anne Taş, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Her şeyimiz bitti. 2 çocuğum vardı, bir kızım kaldı. Bunu yapanlar da evlat acısını görürse ancak o zaman anlar. Adalet istiyoruz. Acıyı unutmaya çalışıp adaleti arıyoruz" dedi.

Olayla ilgili bir kişinin tutuklu bulunduğunu belirten anne Taş, "Bir kişi yakalandı ve kendisi hapiste. Ne çektiğimi dilime dökemiyorum, ancak yaşayan bilir. Ağlamaktan yorulduk. Şu an çocuğumuzu nasıl rahatlatacağız, onun savaşını veriyoruz. Kimin eli değdiyse müebbet ile yargılanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi3. SayfaÇukurovaCinayetAğustosSalbaşGüncelAdanaSon Dakika

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