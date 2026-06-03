Adana'da Baba-Oğul Tartışması Kanla Bitti - Son Dakika
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Adana'da Baba-Oğul Tartışması Kanla Bitti

Adana\'da Baba-Oğul Tartışması Kanla Bitti
03.06.2026 13:44
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Uyuşturucu bağımlısı oğul, para vermeyen babasına bıçakla saldırınca baba, tabancasıyla ateş etti.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, para vermeyi reddeden emekli polis babasına bıçakla saldırdı. Emekli polis baba ise tabancasıyla ateş ederek oğlunu öldürdü. Olayın ardından polisi arayan baba gözaltına alındı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı A.K.K. (23), emekli polis babası F.K.'den (52) para istedi. Baba F.K.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine A.K.K., yanında bulunan bıçakla babasına saldırdı.

Bunun üzerine F.K., tabancasıyla oğluna ateş açtı. Şarjöründeki mermiler bitene kadar ateş ettiği öne sürülen F.K.'nin silahından çıkan kurşunlarla A.K.K. çeşitli yerlerinden vurularak yere yığıldı.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan F.K., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, A.K.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri gelene kadar oğlunun başında bekleyen F.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

"Geçen yıl orman yangınında kaybolmuştu"

Öte yandan, hayatını kaybeden A.K.K.'nin orman işçisi olduğu öğrenildi. A.K.K.'nin, geçen yıl 8 Ağustos'ta Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Yangın bölgesinde kaybolan genç işçi için başlatılan arama çalışmalarında ekipler seferber olmuş, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından A.K.K. sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Yaşam, Adana, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Baba-Oğul Tartışması Kanla Bitti - Son Dakika

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