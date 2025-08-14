Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde 4 kişinin bulunduğu eve, husumetli olduğu komşuları tarafından balkondan ateş açıldı.
Bu sırada evde bulunan 4 kişi de kendilerine ateş açan komşularına karşılık verdi. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı olay ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis, görüntülerde görünen şüpheliler şüphelileri olayda kullandıkları pompalı tüfekler ve tabancalarla gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma: 4 gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?