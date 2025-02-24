Adana'da Cinayet: Genç, 'Ne Bakıyorsun' Tartışmasıyla Birini Vurdu - Son Dakika
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Adana'da Cinayet: Genç, 'Ne Bakıyorsun' Tartışmasıyla Birini Vurdu

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Adana'da 17 yaşındaki A.E.E., tartıştığı dönerciyi vurdu, tutuklandı. Olay 'ne bakıyorsun' nedeniyle.

24.02.2025 10:12
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Adana'da gece dönercisi işleten şahsı öldüren şüphelinin 17 yaşında genç olduğu, cinayetin ise 'ne bakıyorsun' tartışmasından çıktığı belirlendi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 17 Şubat günü saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.E.E. (17) gece dönercisinin önünde beklediği sırada bir çalışanın "Ne bakıyorsun" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.E.E. belinden tabancasını çıkartıp, hedef gözetmeksizin iş yerine ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda işletme sahibi Fevzi Güçlü karnından vurularak yere yığıldı. Bu sırada A.E.E. kaçarak izini kaybettirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Fevzi Güçlü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.E.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli A.E.E.'nin kaçtığı adresi belirledi. A.E.E. saklandığı evde yakalandı.
"Ne bakıyorsun" dediği için ateş açmış
Emniyette sorguya alınan A.E.E, "Dükkanın önünde bekliyordum. O sırada çalışanlardan biri 'ne bakıyorsun' diyerek tepki gösterdi. Üzerime gelince tabancayla ateş açtım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Adana\'da Cinayet: Genç, \'Ne Bakıyorsun\' Tartışmasıyla Birini Vurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Cinayet: Genç, 'Ne Bakıyorsun' Tartışmasıyla Birini Vurdu - Son Dakika

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