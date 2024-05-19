Adana'da Çıplak Fotoğraf Şantajıyla 1.5 Milyon Lira Dolandırıcılık - Son Dakika
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Adana'da Çıplak Fotoğraf Şantajıyla 1.5 Milyon Lira Dolandırıcılık

Adana\'da Çıplak Fotoğraf Şantajıyla 1.5 Milyon Lira Dolandırıcılık

Adana'da çıplak fotoğraf ile şantaj yaparak 32 kişiden 1.5 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ve ürün satma vaadiyle 1.5 milyon dolandırdığı iddia edilen 35 kişiden 18'i tutuklandı.

19.05.2024 12:47
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Adana'da çıplak fotoğraf ile şantaj yaparak 32 kişiden 1.5 milyon lira dolandırdığı öne sürülen ve ürün satma vaadiyle 1.5 milyon dolandırdığı iddia edilen 35 kişiden 18'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şebekeye olduğu yönünde şikayet geldi.

Polis şikayet üzerine savcılıktan aldığı içinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takipte polis iddiaya göre, ilk şebekenin instagramdan bir kadının erkeklere mesaj atıp tanıştığını, sonra konuyu cinselliğe getirdiğini ve çıplak fotoğraflar gönderildiğini, bir süre sonra kadının babası olduğunu iddia eden kişinin bu erkeklere telefonla ulaşıp kızının yaşının 18'den küçük olduğunu söyleyip küfür ve hakaret ettikten sonra davacı olacağını söylediğini belirledi. Polis ayrıca şebekenin daha sonra kendisini kızın ailesinin avukatı olarak tanıtan kişinin bu erkekleri arayıp haklarında dava açılacağını ve yanlışa düştüklerine inandığını ancak ailenin dava masrafları, kızlarının psikolojik destek masraflarının olduğunu, bu kişilerden para aldığını tespit etti. Polis şebekenin bununla da kalmayıp sahte avukatın hedef kişilere davadan vazgeçtiklerine dair whatsapptan sahte dilekçe gönderdiğini, ancak bir süre sonra avukat olduğunu iddia eden kişinin, tekrar bu kişileri arayıp savcılığın para karşılığında davadan vazgeçtiği gerekçesiyle hem kızın ailesine, hem de erkeklere 10'ar bin lira para cezası kestiğini öne sürüp 10 bin lira daha ağına düşürdüğü kişilerden para aldığını da belirledi. Polis yaptığı çalışmada ayrıca bu şebekenin sadece bir kişiden 186 bin lira aldığını, toplamda şikayetçi olan 32 mağdurdan ise yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırıldığını öğrendi.

Polis diğer şebekenin üyelerinin de ürün satma vaadiyle 15 kişiden 1,5 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Polis ekiplerinin 3 aylık takibinin ardından kimlikleri tespit edilen 35 zanlı, Adana, Mersin, İstanbul ve Bilecik'teki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 17'si ise serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Çıplak Fotoğraf Şantajıyla 1.5 Milyon Lira Dolandırıcılık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Çıplak Fotoğraf Şantajıyla 1.5 Milyon Lira Dolandırıcılık - Son Dakika
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