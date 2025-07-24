Adana\'da Çocuk Boğulmaktan Kurtarıldı

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren bir çocuk boğulma tehlikesi atlatıp yardım çığlığı atanca inşaat işçisi sulama kanalına atlayarak çocuğu kurtardı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde yaşandı. Kanal çevresinde devam eden bir inşaatta çalışan Yunus Güzel (37), bir anda çığlık sesleriyle irkildi. Çığlığın geldiği yere giden inaşaat işçisi, suda çırpınan 12 yaşındaki H.A'yı fark etti.Tereddüt etmeden kendini suya bırakan Güzel, canını hiçe sayarak çocuğu akıntıdan çekip çıkardı.

"Bir can kurtaralım diye suya atladım"

Yunus Güzel," Çalışıyorduk, çocuk boğuluyor diye bağırma sesleri duydum. Aşağı zıpladım, nasıl zıpladığımı bile hatırlamıyorum. Çocuğu yukarı kaldırdım, nefes almaya başladı. Arkadaşlar hortum attılar onun sayesinde dışarı çıktı. Kendi çocuğumuz olduğu için, can havliyle suyun içerisine atladım, bir can kurtaralım diye" dedi.

Sudan çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, korkuyla evine döndüğü öğrenildi.

"Tehlike geçmedi, gençler kanalda yüzmeye devam etti"

Ancak yaşanan tehlikeye rağmen, kısa süre sonra aynı bölgede başka gençlerin yeniden kanalda yüzmeye devam ettiği görüldü. Bir başka inşaat işçisi ise gençleri uyararak yürek burkan bir çağrıda bulundu: "Gençler sizlerden rica ediyorum, serinlemek için kanallara girmeyin, çok tehlikeli. Paran yoksa sana para vereyim, annenize babanıza yazık" - ADANA