Adana\'da Depremde Hasar Alan Apartmanların Tadilatı İçin Anlaşan Ev Sahipleri Dolandırıldı

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Adana'da depremde hasar alan apartmanlarının tadilatı için 4 milyon 850 bin liraya yapı firmasıyla anlaşan depremzede ev sahipleri dolandırıldı. Firma, 3 bloklu sitenin 2 bloğunun bir kısım işlerini hallederken geri kalan işlemleri yapmadan kaçtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da 11 bina yıkılırken binlerce bina hasar aldı. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu İşoğlu Prestij Sitesi de depremde hasar aldı. İlk incelemelerde siteye orta hasarlı raporu verilirken itirazlar sonucu hasar durumu az hasarlıya çevrildi.

Yapı firması dolandırdı

Bunun üzerine site sakinleri, binalarındaki deprem hasarlarını onarması için O.Ş. yönetimindeki yapı firması ile 120 günde teslim şartı ile KDV dahil 4 milyon 850 bin TL'ye Temmuz ayında anlaştı. 90 daire 50 bin TL, 4 daire 43 bin TL, 3 işyeri ise 59 bin 350 TL ödeme yaptı.

Firma işi taşerona verdi

Ancak iddiaya göre O.Ş. işi bir taşeron firmaya verdi ve firma A ve B bloğun dış cephe işlemlerinin bir kısmını yaptı ancak C bloğa hiç başlamadan kaçtı. Site yönetimi O.Ş.'ye ulaştığında, "Ben de dolandırıldım. Sizin blokları tamamlayacağım" cevabını aldı. Aradan 2 ay daha geçmesine rağmen firma eksiklerini tamamlamadı.

Dava açıldı

Site yönetimi ise O.Ş. hakkında dava açtı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Erman Bayrak, "21 Kasım'da bu evleri bize teslim edecekti. Ancak kendisi de şimdi dolandırıldım diyor. Sonrasında adam göndermemeye başladı. İç kısımları yapmadı, yangın merdivenleri duruyor. C blok olduğu gibi duruyor. Şu görüntüyü görenler kiradan dönemiyorlar. Evlerin içi yapılmayanlar da var. Herkes parasını peşin verdi. Allah'tan gelene bir şey diyemiyoruz ama kulu bizi böyle mağdur etti" dedi.

"Yasal yollardan hakkımızı arayacağız"

Hasan Üzüm isimli site sakini ise deprem hasarları nedeniyle evini satamadığını söyledi. Üzüm, "Yapı firmasına bu işi verdik. 4 ay içerisinde teslim edeceğim dedi. Karşımızda yapılan binaların daha temeli yeni açılıyordu. Orası 4 ayda 10 kat çıktı ama bizim dış cepheler tamamlanmadı. Bu insanların hepsi depremzede. Firma bizleri kandırdı. Zaten deprem vurdu bir de yapı firması vurdu. Dava açtık, yargı süreci başladı. Bundan sonra hakkımızı yasal yollardan arayacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA