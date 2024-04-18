Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde çıkan tartışmada kadın saldırgan, 2 kişiyi bıçakladı - Son Dakika
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Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde çıkan tartışmada kadın saldırgan, 2 kişiyi bıçakladı

Adana\'da Furkan Nesli Derneği\'nde çıkan tartışmada kadın saldırgan, 2 kişiyi bıçakladı

Adana'da Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nde yaşanan tartışmada, Betül A. isimli kadın, Hatice K. ve Sevda S.'yi bıçakladı. Şüpheli kadın gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.04.2024 09:08  Güncelleme: 09:13
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Adana'da Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'ne gelen 24 yaşındaki Betül A. ile Hatice K. ve Sevda S.'yi arasından bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Betül A., yanında getirdiği bıçakla Hatice K. ve Sevda S.'yi yaraladı. Kaçan saldırgan kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nin 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde merkeze gelen Betül A., burada bulunan Sevda S. ve Hatice K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nde kadın saldırgan 2 kadını bıçakladı

KADINLARI KASIK VE KALÇALARINDAN BIÇAKLADI

Betül A., Sevda S.'yi kasığından, Hatice K'yı ise kalçasından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kadın, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevinde bulunan ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nde kadın saldırgan 2 kadını bıçakladı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı iki kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Seyhan, Hatice, Kavga, Adana, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde çıkan tartışmada kadın saldırgan, 2 kişiyi bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde çıkan tartışmada kadın saldırgan, 2 kişiyi bıçakladı - Son Dakika
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